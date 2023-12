Procuraduría formula pliegos en contra de exalcalde (e) de Gómez Plata por irregularidad en contrato

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra exalcalde encargado del municipio de Gómez Plata por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la pavimentación de vías

No haber solicitado subsanar las falencias en la oferta del único oferente que se presentó para pavimentar en concreto rígido las vías urbanas del municipio de Gómez Plata tienen en la mira de los entes de control a Jorge Hernán Vergara Cardona, exsecretario de Planeación y exalcalde encargado de esa localidad del norte de Antioquia .

Precisamente, la Procuraduría decidió formular cargos contra Vergara, pues se presume que, mientras actuó como alcalde encargado, adjudicó dicho proceso contractual por más de 457 millones de pesos a un oferente que estaría incumpliendo algunos con algunas condiciones para ejecutar la obra.

Se trata de la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte), quien no no habría contado, entre otros, con parámetros de experiencia y liquidez para la participación del proceso de selección y en el que el entonces mandatario municipal encargado no advirtió estas falencias.

De acuerdo con la Procuraduría, el exfuncionario “pudo vulnerar los principios de moralidad y selección objetiva que rigen la función pública, especialmente, si se tiene en cuenta que le fue conferido un encargo para desempeñarse como máxima autoridad local ante la ausencia temporal de su titular”.

Ante los hechos evidenciados por la entidad de control el investigado, podrá aportar las pruebas que considere necesarias dentro del proceso iniciado para garantizar su legítimo derecho a la defensa.

