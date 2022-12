¿Qué es lo que más comen los antioqueños durante las festividades de fin de año?

Blu Radio salió a las calles Medellín para conocer las preferencias gastronómicas por estos días previos a navidad y fin de año.

Carnes de cerdo, todo tipo de fritos, incluido el buñuelo e incluso, carnes blancas como el pavo, son las más apetecidas para la noche del 24 y el 31 de diciembre. (Lea también: ¡Se acabó el misterio! Aquí se dará cuenta por qué los buñuelos se voltean solos )

Por esta época el comercio, no solo gastronómico sino, de todo tipo, es abarrotado de gente que por motivos laborales no ha podido hacer sus comprar para las festividades decembrinas pero que no quieren pasar desapercibidos.

Según Fenalco Antioquia, esperan que el comercio mueva unos 11 billones de pesos durante estas fechas.