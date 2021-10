Renuncian miembros de la junta directiva del Club de la Prensa por silencio al caso de Telemedellín

Renunciaron dos miembros a la junta directiva del Club de la Prensa por supuesto silencio al caso de Telemedellín. Se trata de los periodistas Martha Hoyos y Carlos Alberto Ospina, quienes presentaron la carta de renuncia, porque, al parecer, la junta evadió un pronunciamiento que exigía el respeto por la libertad de expresión y la dignificación del ejercicio periodístico ante la crisis que estaría atravesando el canal Telemedellín, por los últimos despidos.

Según el periodista Carlos Alberto Ospina, hubo una situación puntual donde no se pusieron de acuerdo en el pronunciamiento frente a los hechos que ocurrieron con el exgerente del sistema informativo de Noticias Telemedellin Hernán Muñoz, y la respuesta que dio el gerente del canal, Deninson Mendoza.

Ospina aseguró que su renuncia está acompañada de una posición muy clara.

"El periodismo libre y responsable debe estar acompañado de la coherencia, yo no sentí coherencia en algunos miembros de la junta y por lo tanto al no llegar a un acuerdo y al no pronunciarse al respecto de esta situación, decidí presentar mi carta de renuncia irrevocable", señaló Ospina.

Recalcó que esto no es una oposición a la organización del Club de la Prensa, solo a los criterios de algunos miembros de la junta directiva.

"El periodista debe diferenciar en hacer comunicación para entes gubernamentales o hacer periodismo, y en mi caso yo me inclino más hacia la segunda, quiero hacer un periodismo que no esté subyugado ni subordinado a ninguna estructura de poder", puntualizó.

En la carta de renuncia, Martha Hoyos informó que "en vista de que han optado por evadir un pronunciamiento que exija el respeto por la libertad de expresión y la dignificación del ejercicio periodístico, les presento mi renuncia irrevocable a la Junta Directiva del Club de la Prensa de Medellín".

En el comunicado dice también que "la defensa a capa y espada de los intereses personales, que practican algunos de sus miembros, es abiertamente incompatible con la concepción de una Prensa Libre y Responsable, como rezan los postulados del Club, y vulnera el compromiso que adquirimos con la sociedad y con los periodistas que nos eligieron".