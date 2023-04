Reunión en la Alcaldía de Medellín busca acuerdos para regresar la paz a los partidos de Nacional

Avanza en la Alcaldía de Medellín una reunión entre los diferentes representantes de Los del Sur, Atlético Nacional y Administración para llegar a un acuerdo que devuelva la paz a los partidos del club verdolaga.

Por ahora la reunión se adelanta en la Alcaldía de Medellín con miembros de las barras, directivos y el presidente de Atlético Nacional, además de representantes del Ministerio del Interior, Personería, Policía y dirigentes e hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Momentos previos a la reunión, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien se encuentra en la junta directiva de balance anual de la filial de EPM en Guatemala, publicó un trino en el que habló fuertemente a las directivas del equipo antioqueño.

“Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”, escribió el mandatario local.

Publicidad

Por su parte, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, Acord Antioquia, emitió un comunicado para ofrecer a sus miembros como garantes y conciliadores de las partes en conflicto.

Además, hasta las viejas glorias de Atlético Nacional se han pronunciado a través de las redes sociales, donde JJ Tréllez le pidió al alcalde Quintero que suspenda su viaje a Guatemala y deje a un lado la actitud de macho alfa para afrontar la situación entre Atlético Nacional y las barras.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: