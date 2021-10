Se cumplen 8 años del desplome de la torre 6 del edificio Space en Medellín

Se cumplen ocho años del desplome de de la torre 6 del edificio Space en Medellín, que segó doce vidas aquel fatídico 12 de octubre del 2013. Sin embargo, la tragedia aún no termina para las familias que, incluso, han tenido que pagar impuestos prediales sin poseer su apartamento ni el lote.

En la mente de quienes residían en las tres torres de apartamentos en la Transversal inferior está un recuerdo que nunca se borrará.

Aunque había la promesa desde la ingeniería del Grupo CDO, responsable de la estructura de apartamentos, era que no se caería mientras adelantaba las tareas de repotenciación, pero sí ocurrió y fallecieron 12 personas, 11 trabajadores y un residente.

De ahí en adelante es un hecho que los marcó por siempre, no sólo por el dolor que genera pasar hoy por ese terreno abandonado, sino, por la lucha para que quienes tenían sus sueños familiares de tener un hogar. Se les esfumó con la implosión de la edificación y que nadie les responda.

Por tal motivo, las familias afectadas harán un plantón pacifico en el lugar donde fue demolida la estructura. Exigirán el registro del predio que les permita venderlo y poder recuperar una parte de todo el dinero que les ha tocado invertir en impuestos prediales que asciende a 20 millones de pesos con la Alcaldía de Medellín, pero además siguen en deuda con créditos hipotecarios de unas viviendas de las que solo quedan ruinas.

Aún continúa la adversidad para las 162 familias que tuvieron su apartamento allí, y no les dan una solución. Uno de esos es el caso de Carlos Ruiz, quien compró su apartamento en 2011 por 330 millones de pesos y la constructora nunca le devolvió su dinero, y lleva más de 50 millones de pagos en impuestos. Dice que la Superintendencia de Industria y Comercio liquidó la empresa constructora.

“El predial vale 10 millones de pesos al año, el porcentaje es el 1% del lote, no se vende, no se alquila y no se puede hacer nada, y si no lo pagas el municipio te empieza a rematar otros bienes, entonces, no solo no nos pagaron un peso, sino que al señor liquidador y la Superintendencia dejaron que la empresa se quebrara”, dijo Carlos Ruiz.

Sobre esto también se pronunció el reconocido deportista de bicicross Augusto Castro, mejor conocido como el Tin Castro, quien es damnificado y explica que el lote está en óptimas condiciones para construir.

“Con el lote a nombre de nosotros, que es lo legal, simplemente salimos a vender el lote. Hacemos una invitación muy importante, que tengan claro que el lote no tiene ningún problema, el edificio se cayó por malos cálculos ingenieros”, dijo.

Actualmente la alcaldía es propietaria del 21% del lote, los damnificados duplican a la administración de Daniel Quintero que les compren la otra parte.

Recordemos que una jueza de Medellín condenó el 22 de enero del año 2018 a 51 meses de cárcel a Pablo Villegas, gerente de Lérida CDO, constructora del edificio Space.

Por su parte, María C. Posada, directora de obra de esa compañía, recibió 49 de prisión y Jorge Aristizábal, calculista, 50, todos por el delito de homicidio culposo.