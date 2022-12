Segovia y Remedios se podrían quedar sin agua por paro minero

Los más de 65 millones de pesos que debe pagar el acueducto de estos dos municipios del nordeste mensualmente por el funcionamiento, no han podido ser cancelados debido a que los funcionarios no han tenido cómo recaudar los cobros de sus usuarios porque no hay condiciones de seguridad ni para ir a revisarles sus contadores.

El gerente de servicios públicos de Antioquia, James Gallego, aseguró que pese a que hay insumos para cerca de 20 días, temen que se registre una emergencia, debido a que por lo menos 70 mil personas se quedarían sin el líquido vital.

El gerente aseguró que ya adelantan reuniones con EPM y las demás autoridades departamentales para buscar soluciones y prevenir una posible emergencia.

