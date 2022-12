Sellan clínica de IPS Esimed en Medellín tras no acatar orden de cierre

El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya Serna, recorrió en las últimas horas las dos clínicas que desde las 12:00 de la noche no tienen autorización para funcionar.



El secretario confirmó que no se deshabilitaron con tiempo los servicios, no se informó oportunamente a los pacientes ni se trasladó a otros centros asistenciales a los que ya estaba recibiendo atención.



El incumplimiento de cierre fue notificado a la Superintendencia de Salud, la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.



Además, la seccional sigue a la espera de un plan de contingencia por parte de Esimed.



