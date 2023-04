“Sí hay discriminación por su talla”: organización responde a caso de niña de 4 años en Medellín

El pasado miércoles, 5 de abril, durante la Semana Santa, Helena Betancur, una pequeña de cuatro años, se dirigió junto a sus padres a un parque de diversiones ubicado en un centro comercial de Medellín , la capital antioqueña, para pasar una tarde de diversión junto a sus dos amigas, también menores de edad.

Sin embargo, el momento de diversión se convirtió en toda una pesadilla para la pequeña, pues según denunciaron los padres a través de las redes sociales, Helena fue discriminada por parte de los funcionarios del parque, al no tener la estatura requerida para subir a las atracciones, que en ese caso era de 90 centímetros.

Cabe aclarar que Helena tiene una condición conocida como acondroplasia que le impide el crecimiento de los huesos y ocasiona el tipo más común de enanismo.

Ante la denuncia, el centro comercial El Tesoro se pronunció a través de un comunicado y lamentaron lo sucedido con la pequeña de cuatro años y se comprometieron a seguir trabajando para ser inclusivos con los niños y las niñas, a través de la búsqueda de alternativas.

Wendy Gaviria, representante legal y fundadora de la corporación Pequeñas Personas Latinas, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, para esclarecer lo que pueden hacer los parques de diversiones en dado caso de que una persona de talla baja quiera visitar las instalaciones.

“Este no es un tema de seguridad lo que ella iba a hacer en ese momento, era un tema de divertirse y de jugar con sus amiguitas en el juego, no era un tema de seguridad. Entonces yo creo que ahí está claro que sí hay una discriminación por su talla y por su estatura”, indicó Wendy refiriéndose al caso de Helena.

Frente al caso que se presentó en Medellín, Gaviria hizo un llamado a los funcionarios de los parques de diversiones a que tengan en cuenta la ley que los cobija, para que no se presenten más casos de discriminación hacia las personas de talla baja.

“La ley de nosotros, de las personas de talla baja, es la ley 1275 del 5 de enero del 2009, donde habla que Colombia tiene que implementar unos ajustes razonables para los servicios de las personas con talla baja”, puntualizó.

Además, agregó que a las personas con esta condición no se les puede medir por estatura, sino por la madurez que tienen.

“Yo mido un metro y eso no quiere decir que no soy mamá, que no puedo manejar; manejo el carro, soy una mujer independiente y voy a todas partes”, agregó.

Asimismo, les pidió a las personas que fueran más empáticas hacia la diversidad, pues la discriminación no solo se presenta hacia las personas de talla baja, sino que también hacia quienes tiene otras discapacidades.

“Los operarios tienen que estar capacitados para la diversidad humana y para entender que hay niños con cualquier tipo de discapacidad y entender que ellos tienen derecho a un juego y a participar como usuarios dentro de un centro comercial y dentro de un sitio que es específico para niños”, afirmó Gaviria en la entrevista.

Escuche la entrevista completa aquí: