Sin entrega de cuerpos se adelantan nuevas exhumaciones de la JEP en cementerio de Dabeiba

Los magistrados e investigadores de la Justicia Especial para la Paz adelantan la cuarta jornada de búsqueda de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que, presuntamente, fueron enterradas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia .

Esta diligencia se extenderá hasta el próximo sábado 13 de marzo cuando se espera que se recuperen más restos óseos de falsos positivos, luego de las confesiones aportadas por 18 exmiembros de la Fuerza Pública.

Según la JEP , de los 71 cuerpos recuperados hasta ahora, cinco se han identificado y han sido entregados a sus familiares. Sin embargo, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, informó que en esta ocasión no se entregarán restos a los parientes como en jornadas anteriores.

"En este momento están haciendo exhumaciones porque esta cuarta jornada, según me dijo el magistrado Alejandro Ramelli, es nada más de exhumaciones. No habrá entregas porque todavía no han sido identificados", indicó el mandatario local.

Los cuerpos hallados en esta nueva diligencia serán llevados a Medicina Legal para su análisis y custodia para su plena identificación.