Sindicato interpondrá acciones legales para evitar liquidación de servicio médico de EPM

Las reacciones han sido más en contra que de apoyo tras conocerse la decisión de EPM de liquidar el Servicio Médico o Entidad Adaptada en Salud , una especie de EPS exclusiva para los empleados y pensionados de la compañía antioqueña.

EPM señaló que la liquidación de esta entidad , que tiene más de 58 años, se pretende hacer porque desde 1993 no puede tener nuevos afiliados y no está en capacidad de autofinanciarse, debido a que hoy solo cuenta con 8.000 usuarios y el punto de equilibrio debería ser de 100.000 afiliados.

Sin embargo, Olga Arango, presidenta del Sindicato de EPM, sostuvo que estudiarán las acciones legales que interpondrá para evitar la liquidación: "Como empleados, como representantes de los trabajadores, estamos dispuestos a dar las peleas jurídicas y políticas que tengamos que dar, todo lo que esté humanamente a nuestro alcance para tratar de revertir esa decisión", agregó.

La liquidación de esta entidad igual era un hecho por ley, pero en 2025 o cuando solo hubiese 5.997 afiliados. Pero hoy el servicio médico está insolvente y por eso se pedirá adelantar esta disolución para que sean las superintendencias de Salud y Financiera quienes decidan su futuro, de acuerdo con el gerente de EPM, Jorge Carrillo.

"Ellos si quieren proteger lo público y todos los valores que ustedes acá comentan y que yo comparto, pues ojalá me digan que no. Y yo por eso voy a ir a la Contraloría y sigo operando, pero no es una decisión de algo que yo quiera", explicó el directivo.

De todas maneras, EPM insiste que hasta tanto no haya liquidación ni traslado de los afiliados, la entidad de salud y el servicio médico seguirán prestando el servicio a todos los usuarios.

