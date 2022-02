Suplantan a trabajadores de la UdeA y Coomeva para ofrecer falsas vacantes de trabajo

Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Universidad de Antioquia para realizar falsas ofertas de trabajo y estafar a las personas sin importar en qué ciudad se encuentre, según confirmó la propia entidad de educación superior, que aprovechó para llamar la atención de la ciudadanía para que no caiga en estas falsas ofertas.

Recientemente la universidad fue notificada que, a través de plataformas web especializadas en publicar ofertas laborales, se están dando casos de suplantación con el nombre y la imagen de la universidad y, una vez los interesados aplican a la oferta, son contactados supuestamente por los empleados de la institución, quienes les exigen consignar o transferir dinero como parte de un fraudulento proceso de contratación. Las estafas, sin embargo, las realizan también a nombre de entidades como Coomeva y Savia Salud.

"Recibí una llamada telefónica de una persona desde Bogotá haciéndose pasar por alguien vinculado a Coomeva. Me dijo de la oferta de trabajo, pero me decía que para que continuara en la oferta tenía que realizar algunos cursos que tiene que tener el personal de salud", detalló una de las personas víctima de estafa.

Unos cursos costosos, pero le ofrecían la posibilidad de realizarlos con la supuesta empresa, por lo que tenía que consignar un dinero.

"Hicimos la consignación y luego empezaron con un montón de cuentos. Me bloquearon de Whatsapp, ya no recibían las llamadas y no volvieron a responder", añadió.

La mujer llamó a tiempo a la entidad bancaria donde realizó la transacción, entonces pudieron bloquear las cuentas y, posteriormente, denunció ante la Fiscalía para poder obtener la devolución del dinero consignado: cerca de 300.000 pesos.

En el caso de la Universidad de Antioquia informan que, ante cualquier llamada telefónica o correo electrónico en el que se te ofrezca una vinculación laboral con la UdeA, pidan información de la dependencia o proyecto universitario responsable de la oferta, así como el nombre y cargo de la persona líder del proceso.

También puede comunicarse a las líneas gratuitas de atención al ciudadano 018000 416384 o en las redes sociales.

