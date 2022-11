Suspenden fiestas de Ituango, Antioquia, por circulación de panfleto amenazante del Clan del Golfo

El miedo y la inseguridad en llevó a que se suspendieran las fiestas municipales de Ituango, Antioquia, este puente festivo, por la circulación de un panfleto amenazante del Clan del Golfo para que no realicen esta festividad.

En esa localidad del norte de Antioquia ha habido actividades culturales durante toda la semana en la Semana de la Ituanguinidad, pero las fiestas principales estaban programadas para este fin de semana con puente festivo.

Publicidad

Sin embargo, el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, suspendió estas tradicionales festividades porque la población está atemorizada por un panfleto amenazante del Clan del Golfo que dice que “Ituango no está para fiestas”.

El supuesto pronunciamiento del grupo armado asegura que no no se han arreglado las vías rurales y presuntas deudas de hasta cinco meses con los empleados. A pesar de eso, el mandatario local insiste que es un panfleto falso.

"No entiendo es por qué estos grupos que dicen amar a Ituango sacan panfletos falsos de grupos armados ilegales y dicen querer a Ituango, dicen apoyar al campesino, dicen apoyar el comercio. Es increíble que usen tema político y al final no me dañan a mí sino al municipio"

El panfleto decreta un toque de queda para toda la comunidad de Ituango a partir de hoy desde las 6 de la tarde hasta el lunes festivo a las 6 de la mañana. Por lo que los pobladores están atemorizados y prefieren no arriesgarse.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'