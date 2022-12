"Tengo que recibir excusas de Álvaro": Santiago Jaramillo

Santiago Jaramillo afirmó que aún no ha sido notificado oficialmente de la expulsión del Centro Democrático, por lo que continúa con voz y voto en el Concejo municipal. Sin embargo, anunció que cuando esto se haga oficial continuará con el movimiento ‘Con Sentido Social’.



El corporado también señaló con respecto a las excusas que debe ofrecerles a los compañeros que ofendió con sus acciones, a los funcionarios de la Alcaldía y al expresidente Uribe, que no lo hará hasta que este último vaya a su casa y le ofrezca disculpas primero.



Jaramillo también dijo que esperará decisiones por parte del Consejo de Estado, pero advirtió que no entregará su curul.



Pese a las reiteradas acciones de agresión verbal a diferentes concejales y funcionarios de la Alcaldía, Santiago Jaramillo no ha sido retirado de las sesiones, pero sí ha sido necesario hacerle llamados de atención, según el presidente del Concejo, Jesús Aníbal Echeverry.



Contra el concejal Jaramillo avanzan varios procesos en la Procuraduría, pero este asegura que todo se ha tratado de montajes de parte de varios funcionarios y se siente tranquilo.



