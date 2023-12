Tensión en Jericó, Antioquia, por disputas entre campesinos y funcionarios de proyecto minero

Una marcha promovida por colectivos defensores de iniciativas mineras en el municipio de Jericó, específicamente el proyecto Quebradona, terminó en medio de una fuerte disputa con comunidades campesinas que permanecen en el territorio impidiendo el desarrollo de estudios técnicos para lograr determinar la viabilidad de la iniciativa en inmediaciones de veredas como La Soledad, Vallecitos y Palo Cabildo.

Y es que cuando la marcha, de unas 30 personas defensores del proyecto y las labores que desarrolla la AngloGold, avanzaba en jurisdicción de Vallecitos se encontraron con algunos habitantes de la zona que impidieron su paso y se produjo un altercado en el que resultó herido uno de los empleados de la compañía, José María Dávila, quien entregó su versión a Blu Radio.

"Buena parte de los compañeros que estaban ahí caminando pudieron pasar por un espacio pequeño espacio que este grupo permitió y cuando yo ya iba a pasar fue donde me abordaron unas cinco o seis personas y me dijeron que yo no podía transitar por ahí", relató.

Habitantes mantienen su postura firme frente al rechazo de la presencia de la multinacional minera en el territorio, pues aseguran que la iniciativa afecta gravemente fuentes hídricas de gran importancia para la región. Por eso aseguran que permanecerán el tiempo que sea necesario en estas zonas de tránsito común para proteger los recursos naturales.

"Nosotros no queremos que esa mina se dé porque nosotros queremos el agua. Es una montaña que reparte agua para todo el suroeste antioqueño y por lo tanto no vamos a permitir que esta empresa se nos adueñe del territorio", declaró uno de los habitantes que permanece atento a lo que ocurre.

Pese a que la compañía minera argumenta tener todos los requisitos de la ley colombiana para desarrollar el proyecto, las comunidades de la zona influencia solicitan la presencia de autoridades del Gobierno nacional con el fin proteger sus derechos y que se aplique al tiempo la legislación vigente para este tipo de iniciativas que contempla la debida consulta previa a la población.