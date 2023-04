Un año sin pistas del paradero del ingeniero Andrés Camilo Peláez desaparecido en Antioquia

Andrés Camilo Peláez cumple hoy 365 días desaparecido desde que por última vez habló con sus familiares cuando realizaba sus labores habituales como contratista de Hidroituango en la supervisión de proceso de reforestación ambiental en la zona de influencia.

La desaparición del ingeniero forestal, de 26 años, se dio en la madrugada del 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento, pero hasta ahora nadie sabe de su paradero y la angustia crece en su madre, doña Claudia Yepes, que no ha perdido de un minuto la esperanza de encontrar a su hijo.

Sin embargo, la impotencia se hace cada vez más profunda porque cuando se ha creído encontrar una pista, nuevamente se esfuma como cuando se informó a la Fiscalía de un supuesta fosa donde estaba enterrado pero no era él; el aumento de la recompensa a 30 millones de pesos por información a las autoridades y luego con las capturas de alias 'Huevito' y alias 'Juancito', integrantes de la banda 'El Mesa', pero tampoco han hablado.

"Los dos capturados no se allanaron a cargos, no hablan, tienen un temor impregnado que no sabemos por qué, qué es lo que están encubriendo, a quién encubren ellos realmente. Entonces, seguimos como al principio, no tenemos nada, estamos en cero", sostuvo doña Claudia.

Y es que en todo este año, la madre de Andrés Camilo no ha tenido más tiempo en su vida que orar por la vida de su hijo, mientras recibe constantes llamadas que dan esperanza de hallarlo en algún lado, pero sin ubicaciones.

"De mi parte yo he recibido muchas llamadas de personas que me dicen que él está muerto, que a él lo enterraron, pero nadie dice exactamente dónde está. O llamadas donde la gente me dice que a él se lo llevaron, lo tienen instrumentalizado, lo pasan de finca en finca, lo pasan disfrazado de mujer", manifestó.

Esta madre angustiada de nuevo pide a los responsables de su desaparición que le entreguen a su hijo vivo o muerto, pero que le digan la verdad para encontrarlo-

