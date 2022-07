Un antioqueño es el primer colombiano en entrar en la lista de los 50 mejores estudiantes del mundo

El primer colombiano en ser incluido en la lista de los 50 mejores estudiantes del mundo es antioqueño. Se trata de Esteban Arango Blandón, de la Institución Educativa Comercial de Envigado , quien fue seleccionado entre más de 7.000 aspirantes.

Esteban, quien recientemente cumplió 17 años, fue incluido en esa lista de 50 estudiantes luego de un proceso en el que le hicieron una serie de preguntas, entrevistas y evaluaciones a sus procesos con la comunidad, su capacidad de expresión oral, y claro, sus resultados académicos.

El joven, nacido en Envigado, sur del Valle de Aburrá, recibió la noticia estando en clase y, de inmediato, se llenó de emoción.

“Justo me llega la notificación de una nueva publicación, ingreso rápidamente al video lleno de alegría, le comento un poco a la docente para que no me regañara por tener el móvil y cuando aparezco en el video ya en la parte de Latinoamérica estallo en llanto”, contó a Blu Radio.

El llanto de alegría se trasladó posteriormente a su madre, a quien le dio la buena noticia mientras ella estaba en jornada laboral. Al enterarse de su logró, contó Esteban, recordó varios de los momentos vividos y sintió adquirir una responsabilidad con el país.

“Demostrar que el estudiante colombiano puede romper esos paradigmas de la violencia, de la drogadicción, del estudiante que está metido en pandillas o cualquier grupo ilícito al margen e la ley, es demostrar que a pesar de tener diversas necesidades se puede generar un orden en nuestra vida”, manifestó

Finalmente, este joven estudiante, quien además se define como un firme defensor del uso de la tecnología para ayudar a su comunidad, invitó a los jóvenes a se imaginen “un mundo mejor a partir de la construcción y el trabajo en equipo, una de las formas más efectivas para sacar el país adelante”.

Ahora, el próximo paso de Esteban, quien ha liderado los grupos de su colegio que por seis años consecutivos han ganado el Premio Nacional al Inventor Colombiano, será entrar al top-10, de donde saldrá, finalmente, el mejor estudiante del mundo.

