Universidad Eafit habilitó baños mixtos

Aunque ya genera controversia entre los estudiantes, la Universidad Eafit, una de las más importantes del país, inició con el proyecto de baños neutros. A ellos puede ingresar cualquier persona, pero en casos especiales.



Según Paola Arango, vicerrectora administrativa de la universidad, el proyecto busca evitar las incomodidades de algunos padres de familia que ingresaban con sus hijos del otro sexo sin saber cuál baño utilizar.



Pero los baños también tienen un objetivo: permitir que personas homosexuales o transexuales tengan baños, sin que heterosexuales se puedan sentir incómodos.



Algunos sectores aseguran que faltó una mejor comunicación, pero desde la universidad dijeron que las estrategias han sido intensas a través de campañas internas.



