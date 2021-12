Víctimas fatales en hurtos incrementaron 10% en Medellín en este 2021

En Medellín hay preocupación de las autoridades por el aumento del 10% de las víctimas fatales en casos de hurtos . Según los reportes, 34 personas fueron asesinadas por sus atracadores este año en la capital antioqueña.

Estos registros hacen parte de la ola de inseguridad, pues se han cometido más de 11.000 atracos en los delincuentes han utilizado un arma para despojar a sus víctimas de sus pertenencias.

Los más preocupante es que en medio de esos actos delincuenciales, a los asaltantes no les ha bastado con robar sino que asesinan con arma de fuego o armas cortopunzantes a sus víctimas.

Jhon Marulanda, experto en seguridad y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que "estamos viendo que primero asesinan a la persona y después cometen el delito".

"Es un aparato judicial que no previene, no disuade, no intimida; los delincuentes en esta oleada que estamos viviendo no le tienen miedo a la justicia y eso es sumamente grave", precisó Marulanda.

En BLU Radio, algunos ciudadanos señalaron que la inseguridad en las calles es latente.

"Uno sale a las calles con miedo y a veces le toca presenciar cosas malucas", dijo una mujer consultada por este medio de comunicación.

Otro ciudadano en las calles manifestó que "uno no puede salir tranquilo porque siempre está uno como a la expectativa de que de pronto le van a robar o algo, entonces, no se requiere como un poquito más de seguridad".

Los sectores de la ciudad más golpeados por estos crímenes son el centro, el corregimiento de San Cristóbal, Belén, Laureles, Guayabal y Poblado.

