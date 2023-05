Video: hijo de exgobernador de Antioquia asesinado por las Farc se abrazó con Pastor Alape

En medio de la Cumbre Mundial de la No violencia en Caicedo, Antioquia, se registró un hecho sin precedentes: el hijo del asesinado gobernador de Antioquia , Guillermo Gaviria, perdonó en público a uno de sus verdugos, Pastor Alape, quien para la época hacía parte del frente guerrillero de las Farc que secuestró y posteriormente asesinó al mandatario y a 9 personas más.

Se cumplen 20 años del asesinato de exgobernador de Antioquia y por tal motivo ocurrió este acto mientras se declaraba a Caicedo como el primer municipio no violento de Colombia.

“Yo lo veo a usted dando pasos hacia la no violencia y eso me da confianza a mi y eso unido con los pilares de la no violencia me lleva a poder extender el perdón”, aseveró Daniel Gaviria, hijo de Guillermo Gaviria.

Esa imagen habla de reconciliación, donde Daniel Gaviria, hijo de Guillermo, asesinado por las Farc hoy hace 20 años, estrecha la mano y mira a los ojos a Pastor Alape, integrante para ese entonces del frente guerrillero que secuestró y posteriormente masacró al exgobernador, su asesor de paz Gilberto Echeverri y a 8 militares más.

“Este ejercicio de encontrarnos a hablar de acciones en el marco de la no violencia nos fortalece en esa proyección de construir cultura de paz en este país”, aseguró Pastor Alape, exguerrillero de las Farc.

Rodrigo Londoño, quien fuera el máximo jefe de las FARC también pidió perdón. Dijo sentir vergüenza por lo que catalogó como un atroz crimen. En Medellín, Aníbal Gaviria, hoy gobernador, recordó la memoria de su hermano, un pacifista que le apostó a la no violencia.

“Nunca he estado sin él, siempre siento su compañía y todos los días y todas las noches lo recuerdo y ha sido y sigue siendo mi más grande fuente de inspiración, él ha estado y estará siempre ahí”, reveló Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

La imagen conmemora una fecha trágica para Antioquia, pero una vez más reitera que el camino hacia la no repetición es el diálogo. Caicedo, lugar donde murieron y donde se registró el inesperado encuentro entre víctimas, hoy es considerado el primer municipio no violento del país.