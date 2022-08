Video: Hombre se salvó tras ser aplastado por furgón cuando comía tranquilo un buñuelo en Guatapé

Si de bendiciones se va a hablar la historia de Apolinar Henao, de 80 años, no la cuenta cualquiera. Este hombre salió bien librado de un incidente vial tras recibir encima de su cuerpo un furgón que se desprendió de una pendiente mientras se encontraba tomando tinto y comiendo buñuelo.

Este adulto mayor calificó este hecho "como un milagro", porque se levantó de la silla como si nada, aunque las personas que estaban a su alrededor pensaron que ya lo había matado el carro.

Los hechos ocurrieron cuando el furgón se vino directo hacia él y lo único que hizo fue estirar los brazos para frenar el vehículo. Luego se paró asustado y las personas que estaban por la zona lo auxiliaron en conjunto con los organismos de socorro que lo llevaron hasta el hospital de Guatapé, así lo relató Apolinar Henao de 80 años.

“Pedí un buñuelito y me senté en el taburete y como yo soy devoto a la Santísima Trinidad no me mató, porque yo puse las manos y el carro se estuvo quieto”, relató Henao.

Actualmente se recupera de las lesiones en miembros superiores y fracturas en las costillas izquierdas. Mientras que la hipótesis del accidente es materia de investigación. Las afectaciones mecánicas serían la principal causa del incidente.

Maribel Henao, hija única de Apolinar, contó que se dio cuenta de lo sucedido cuando salía del trabajo y le avisaron unos compañeros de trabajo de que su papá había sufrido un incidente y de inmediato se fue para el hospital.

“Mi papá me demostró que todavía quiere vivir, creo que es una nueva oportunidad como dice mi papá, Dios todavía no se lo quería llevar. Nosotros estamos muy impresionados con esta situación, esperando que siga evolucionando como hemos visto hasta ahora, que va muy bien”, dijo la hija.

Los hechos que quedaron grabados en una cámara de seguridad del establecimiento son tendencia en redes sociales, donde cientos de internautas no alcanzan a entender cómo no murió y llenan de mensajes diciendo que los milagros sí existen.

Vea aquí el video: