Video: joven ingresó desnudo al metro de Medellín para protestar por falta de oportunidades

En un polémico acto, un hombre ingresó desnudo y sin pagar a tomar el metro de Medellín como se evidencia en un video.

Este curioso comportamiento causó molestia y repudio en los demás usuarios del metro, pues el hombre ingresó sin ropa a la estación Aguacatala.

Se trata de un joven de 24 años que se desnudó este sábado en la entrada del sistema de transporte y pasó delante de los ojos sorprendidos de todos como un pasajero más. Sin embargo, no pagó el respectivo pasaje sino que evadió el torniquete de las tarjetas.

El nudista fue interceptado por los policías en las escaleras cuando se dirigía a la plataforma en la ruta hacia el sur del Valle de Aburrá.

Los uniformados, de inmediato, trasladaron al joven hacia el cuarto técnico para evitar que se siguiera evidenciando la escena.

Según la justificación de esta persona, el desnudo solo fue una ocurrencia para llamar la atención porque se siente desesperado, sin dinero y sin oportunidades laborales.

Aunque no se requirió de apoyo psicológico y no opuso resistencia, el joven nudista no se salvó de un comparendo "por perturbar la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno"; y también fue expulsado de la estación del metro para que, seguramente, sí se tuviera que vestir en la calle.

Desde el Metro de Medellín se rechazó este tipo de comportamientos que va en contra del reglamento del usuario y de la cultura ciudadana.

