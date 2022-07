Bogotá: habitante de calle encontró muerto a su hermano debajo de un puente

Un joven de 37 años, habitante de calle, encontró el cuerpo sin vida de su hermano debajo del puente de la carrera 27 con calle octava sur, en la localidad Antonio Nariño de Bogotá .

El hombre recibió el llamado de alerta por parte de varios conocidos y, cuando llegó al sitio, confirmó que su familiar se encontraba allí con graves signos de violencia. De inmediato, el joven alertó a las autoridades para que acudieran al sitio e hicieran el respectivo levantamiento del cuerpo.

Publicidad

“Yo vi el cadáver, estaba desnudo y con varias puñaladas. El llamado a la familia de Henry Leonardo Carrillo, que me disculpen por no haberlo cuidado, me mataron a mi hermanito y que se acerquen para darle sepultura porque no aguanta dejarlo como NN, que Dios los bendiga y los quiero mucho”, indicó el habitante de calle.

El CTI de la Fiscalía está investigando qué fue lo que ocurrió, ya que alrededor del cuerpo había varios rastros de sangre. El hermano de la víctima ahora es la pieza clave de las autoridades para determinar el autor del crimen.