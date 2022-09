Video: joven se aferró al cuello de hombre que le intentó hurtar su celular en Provenza, Medellín

Una joven se aferró al cuello de hombre que le intentó hurtar su celular en barrio Provenza en Medellín.

Gracias al taxista y otras personas, el ladrón no se pudo volar de las autoridades, mientras que Sara Gómez interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

Sara Gómez, la afectada, relató a Blu Radio los momentos de vértigo y riesgo que corrió cuando se enfrentó a su ladrón en la zona de Provenza, del barrio El Poblado de Medellín.

“El ladrón se hace detrás de mí, me mira por varios minutos, arranca y me quita el celular, y mi reacción fue saltar encima de la moto, agarrarlo del cuello y me arrastro como una cuadra”, relató.

Diego Alzate, taxista hace 14 años, vio toda esta acción por su espejo retrovisor y decidió cerrarle el paso al motociclista que emprendía la huida con la mujer agarrada de su cuello.

“Un sujeto le estaba arrebatando un celular a una muchacha, ella estaba en una moto, inmediatamente vi que se iba volar por el lado izquierdo, le bloquee el pasó para poderlo capturar”, contó.

