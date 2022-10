Video: Policías sacan a la fuerza a un joven de un salón de clases en Antioquia

El caso que quedó grabado en video ocurrió en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, del casco urbano de ese municipio del Magdalena Medio antioqueño, donde el joven de 17 años había cursado los primeros meses del grado octavo sin matricularse, por lo que ya se le había pedido asistir con sus acudientes para poder volver a ingresar a clases.



Según el alcalde de Yondó, Gibert Cartagena, el joven no atendió el pedido de los docentes e ingresó de forma violenta a la institución sobrepasando las mallas y agrediendo al personal de la institución, por lo que estos pidieron apoyo de la Policía.



El alcalde aseguró que la Secretaría de Educación del municipio ya está al frente del caso y el joven será reubicado en otra institución educativa. Además, pidió que se haga una investigación para determinar el procedimiento policial adelantado no tuvo irregularidades.