Viuda de Pablo Escobar rompió su silencio e hizo una desgarradora confesión

Victoria Henao, viuda de Pablo Escobar y quien se ha mantenido, por lo general, al margen de los medios, alista una publicación con detalles íntimos de su relación con el extinto capo del cartel de Medellín.



A los 15 años, Victoria contrajo matrimonio con el hombre que le llevaba 11 años de diferencia y antes de ello vivió un episodio doloroso que saldrá a la luz en su libro “Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar”.



Cuando tenía 14, el mafioso la violó y posteriormente, la llevó donde una mujer que le ayudó a abortar.



"Casi inmediatamente, una señora mayor, que apenas me saludó, me dijo que me acostara en una camilla e inmediatamente insertó varios tubos de plástico en mi vientre, los que se usan para canalizar las venas, y simplemente dijo que servirían como prevención", narró en una parte de su libro que publicó el Daily Mail.

Victoria confesó que tuvo que dormir varios días con los tubos de plástico e ir a estudiar en esas condiciones para que en su casa no sospecharan.



Poco tiempo después se casó con él y guardó su secreto por más de 40 años. Ni sus hijos lo sabían y uno de ellos, Juan Pablo, incluso publicó su reacción en redes sociales.



"Es muy triste para mí, después de la lectura del libro de mi madre, tener que vivir hoy la terrible contradicción de amar a un papá que trató de semejante manera a mi mamá. Les confieso que no sé ni qué sentir, ni qué decir al respecto. Gracias a todos por el respeto y apoyo que le podamos dar a mi madre. Sin duda, una rehén más de la violencia inconmensurable de mi progenitor", escribió.



El libro de la viuda de Escobar será lanzado el próximo 15 de noviembre.

