Abogados se pronuncian por declaraciones de Claudia López sobre no formar profesionales de ese campo

En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , señaló que no tiene sentido que se le dediquen los mismos recursos públicos a seguir formando abogados: “Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números”.

“Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pulular de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo y, en cambio, no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, dijo la alcaldesa.

Ante estas palabras, algunos abogados se pronunciaron contra la alcaldesa, una de ellas fue Laura García, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien dijo que no se trata de la cantidad de profesionales, sino de calidad y que evidentemente tiene que haber una inversión en recursos públicos para las universidades que ofertan esta carrera.

“En realidad creo que es una afirmación un poco injusta y sesgada frente a lo que significa la incidencia de esta profesión en la sociedad. Los abogados tienen ante todo una alta función y compromiso social porque somos los quienes nos ocupamos de defender derechos", manifestó García.

Por otra parte, el presidente del colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, reconoció que si bien los profesionales en derecho son importantes, también reconoce que hay sobreoferta de graduados en esa profesión.

“Y la pregunta es si el mundo laboral necesita más abogados o necesita otro tipo de profesionales. Por supuesto que también los necesitamos, pero ojalá existiese una política pública para fortalecer profesionales en ciencias exactas”, enfatizó Bernate.

García hace hincapié en que estas afirmaciones de la mandataria son descalificadoras para una profesión y Bernate define que la inteligencia artificial tiene que ir ganando espacio en el mundo jurídico.

