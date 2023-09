¿Menos abogados y más programadores? La propuesta de Claudia López a universidades

Fue en un foro en la Universidad de Los Andes llamado Sistema de Educación Posmedia: ¿Qué desafíos quedan para Bogotá y qué plantean los candidatos?, donde la alcaldesa Claudia López dio un largo discurso sobre la educación, que se resume prácticamente en que hay que educar menos abogados y más bien centrar los esfuerzos y recursos en educar más programadores, que es lo que, según ella, se necesita.

Dice la alcaldesa que se están perdiendo 25.000 trabajos al año en esa materia (programación), es decir, no hay personas para estos trabajos disponibles, pero lo que sí hay, en pocas palabras, son una gran cantidad de abogados graduados que en este momento están sin trabajo.

“Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pululamos de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo y, en cambio, no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, indicó la alcaldesa de Bogotá en la Universidad de Los Andes.

En resumidas cuentas, lo que dice la mandataria capitalina es que no se deberían seguir formando de la misma manera a los abogados, en la misma cantidad, y sí debería haber más educación y recursos públicos para los programadores.

