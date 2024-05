Ejército estima que en combates en Cauca también murieron al menos 20 disidentes

En medio de los recientes enfrentamientos en el departamento del Cauca, en los que murieron al seis soldados en esa zona del país, el Ejército Nacional estima que al menos 20 disidentes de las Farc fueron dados de baja.

El comandante del Comando Conjunto del Suroccidente del Ejército, el general Erik Rodríguez, reveló esta cifra durante una entrevista en Blu Radio, con Néstor Morales, aunque aclaró que se trata de un dato basado en inteligencia y en información fragmentaria.

Estos combates han tenido lugar en el contexto de la operación Mantus, lanzada después de que el Gobierno suspendiera el cese al fuego con el Estado Mayor Central el pasado 20 de marzo y que tiene como objetivo combatir a las estructuras disidentes que operan en la zona y controlar el cultivo de coca y otros cultivos ilícitos.

"En los últimos mes y medio, el último mes y medio, desde el 20 de marzo que inició la operación, hemos tenido 32 sometidos a la justicia del Estado Mayor Central y de la segunda Marquetalia. Les hemos quitado de las filas a 18 menores de edad", detalló.

En cuanto a los enfrentamientos recientes, el general Rodríguez destacó que, aunque el Ejército sufrió bajas, las estructuras disidentes también enfrentaron pérdidas significativas. Además de los al menos 20 disidentes fallecidos, se estima que hubo un número importante de heridos.

El general Rodríguez resaltó la importancia de la operación Mantus para la seguridad de la región y señaló que, desde el inicio de la operación, las fuerzas militares han logrado capturar a 37 miembros de las estructuras del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

"Hemos realizado también 37 capturas a las dos estructuras, tanto el Estado Mayor como segunda Marquetalia, muchas de ellas en combate. Y también hemos causado 18 bajas que de bandidos que han caído batidos en combate”, agregó.

Aunque el número exacto de bajas en las filas disidentes no se puede confirmar de manera concluyente, el general Rodríguez explicó que el Ejército no tuvo ningún error táctico cuando los soldados solicitaron apoyo en medio de los combates.

“Ya visitamos Popayán, el Comando Específico del Cauca, se verificó todo, todo el procedimiento, no hubo ningún error táctico, hubo una conducción acertada. La táctica militar y en el terreno no es una matemática, no es algo de suma y resta, es ciencia y es arte, porque hay una gran cantidad de factores que usted puede dominar en el terreno y otros que no domina, entre esos el clima", detalló.

