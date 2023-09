“Politiquería barata y engañosa”: Claudia López arremete por propuesta de transporte gratis de Petro

En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra la propuesta de transporte público gratis , pagado a través del recibo de la luz, del presidente Gustavo Petro, y la calificó de "politiquería barata y engañosa".

La alcaldesa recordó que el transporte público es un servicio esencial que ya recibe subsidios considerables de los recursos de todos los colombianos. Argumentó que, debido a la pandemia, algunos sistemas de transporte en otras ciudades se habían quebrado, lo que puso de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación para mantenerlos operativos.

López aclaró que la propuesta del presidente Petro de "tarifa cero" no significa transporte gratuito y enfatizó que el término "tarifa cero" puede llevar a confusión y que es necesario tener una discusión basada en la realidad económica y financiera de las ciudades

"La pregunta es, ¿cómo pagamos el transporte público? Tal vez como lo estamos pagando hoy, no es la manera ni más justa, ni más equitativa, ni más eficiente. Entonces, sí hay que abrir la discusión, pero la discusión es de ¿cómo pagamos mejor, con más equidad y con más justicia, el transporte? no que vamos a hacer tarifa cero y transporte gratis porque eso es politiquería barata y engañosa. No hay tarifa cero y no hay transporte gratis", enfatizó.

Cuando se le preguntó si consideraba que esta "politiquería barata y engañosa" estaba destinada a favorecer a ciertos candidatos en las elecciones, López respondió que varios candidatos estaban utilizando este discurso con fines electorales. También mencionó que el presidente Petro tiene preferencias por candidatos de su partido, como Gustavo Bolívar, lo que podría influir en la discusión.

"Eso no es ningún secreto, pues, que es de su partido, que es Gustavo Bolívar . Entonces, pues, cada quien seguramente lo hará con un cálculo electoral. Y eso es un poquito, digamos, inevitable en la democracia y en la controversia democrática, pero precisamente por eso yo que no estoy en campañas, no gobernando, sino si quiero salir a hacer la claridad de que hablemos de lo que de verdad estamos hablando. No es tarifa cero ni transporte gratis, apreciados oyentes de Lo que está poniendo el presidente, de hecho, es como crear un nuevo impuesto cobrado a través de la tarifa de energía. La propuesta del presidente es interesante, pero no es viable", añadió López.

La alcaldesa insistió en que la propuesta de financiamiento a través de la tarifa de energía, como plantea el presidente, no es viable. Según sus cálculos, esto podría resultar en un aumento significativo en las facturas de energía para los hogares bogotanos, lo que sería insostenible para la población.

Sin embargo, López destacó que existen otras alternativas, como la implementación de un ingreso mínimo garantizado para el transporte público, especialmente para grupos vulnerables como mujeres, estudiantes y familias de bajos ingresos. Mencionó que otras ciudades, como Santiago de Chile, han adoptado enfoques similares para mejorar la accesibilidad al transporte público.

La alcaldesa subrayó que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en las finanzas de los sistemas de transporte público en todo el mundo, y no solo en Colombia. Argumentó que es necesario abordar el problema de manera seria y responsable y que está dispuesta a presentar una contrapropuesta basada en análisis técnicos.

“Hay muchas opciones. Este es un debate en el mundo porque la pandemia causó un daño muy grave a las finanzas de los sistemas de transporte masivo en todo el mundo. Este no es solamente un fenómeno colombiano. Lo que pasa es que aquí tenemos unas dificultades aún mayores por cuenta de esa situación. Santiago de Chile acaba justo esta semana de lanzar una propuesta de tener un ingreso mínimo garantizado para el transporte, para que todo el mundo tenga un mínimo número de etiquetes que subsidiamos con impuestos generales para que use el transporte público", indicó.

En cuanto a la negociación con los operadores privados de transporte público en Bogotá, López aseguró que la discusión continúa y que se espera que todos los actores mejoren su eficiencia y calidad para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Finalmente, la alcldesa enfatizó que es importante no caer en la politiquería y que se debe informar a los ciudadanos de manera precisa y honesta sobre la realidad de la propuesta de transporte público, evitando prometer una "tarifa cero" que no es factible en la práctica.