Agresor de concejal Bastidas no pertenece al sindicato: Sintrateléfonos

El presidente del sindicato de trabajadores de la ETB – Sintrateléfonos - William Sierra Linares, habló en Mañanas BLU sobre la agresión contra la concejal del Partido Verde Lucía Bastidas durante el cabildo abierto de este martes. Sierra rechazó lo ocurrido contra la cabildante y afirmó que el sindicato no está de acuerdo con ese tipo de actuaciones y que el agresor no pertenece a Sintrateléfonos.

“Nosotros no argumentamos nuestro cabildo abierto con la violencia, no estamos de acuerdo, aunque no se permitió el ingreso de la ciudadanía”, señaló.

Denunció también que la mayoría de ciudadanos que querían asistir al cabildo abierto, no pudieron entrar porque casi todas las sillas estaban ocupadas por concejales y funcionarios públicos desde las 6:00 de la mañana.

“A las 6 de la mañana empezaron a llegar funcionarios y cuando ya estaban en el lugar los ciudadanos, ya no había sillas para ellos. Algunos ciudadanos alcanzaron a entrar”, resaltó.

Asimismo, destacó que debido a que luego de las 9:00 de la mañana no había ingreso a la ciudadanía y qué “eso calentó los ánimos entre quienes no pudieron ser partícipes”.

Dijo que aunque no tiene conocimiento de quién fue el agresor, no descartó que esa persona hubiera sido una de las pocas que logró tener acceso al recinto.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, aseguró en BLU Radio que el agresor se encontraba entre los integrantes del sindicato y que eso se puede evidenciar en varios videos.

“Estábamos en la parte de adelante, salimos a tomar algo y un tipo empezó a lazar improperios y luego me escupe la cara. El presidente del concejo tuvo que interrumpir el cabildo”, explicó.

Asimismo, informó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por la agresión que sufrió este martes. “Hoy impondré la denuncia en la Fiscalía respecto a lo que pasó este marte. Este hombre hizo esto público y eso es grave”, concluyó.

