Alcalde de Sogamoso y su esposa inmersos en episodio de violencia intrafamiliar

señala queEsperanza Pérez, cuando le hizo un reclamo por estar en supuesto estado de alicoramiento. Sin embargo,

la mujer desmiente dichas afirmaciones y dice que fue ella la víctima de la agresión.

"Empezó a golpearme, me hizo caer al piso y seguía golpeándome. Cuando me pude levantar, porque me lesioné el pie derecho, intenté irme a la habitación para tratar de cerrar la puerta pero en el forcejeo la abrió y otra vez me hizo caer", señaló Nubia Esperanza Pérez.

Por su parte, el alcalde, protagonista de este capítulo de violencia intrafamiliar, relató su versión de los hechos que ya ha denunciado a las autoridades.

"Esperanza llegó en estado de alicoramiento con el niño quien me vio y salió corriendo a buscarme. Entonces le reclamé dónde estaba y con quién había dejado al niño y en ese momento se lanzó a quitármelo de los brazos, me aruño el rostro y los brazos", relata el mandatario local.

La Comisaría Primera de Familia solicitó al comandante de policía del municipio brindar medida de protección, temporal y especial al alcalde, medida que fue rechazada por la casa de la mujer en Tunja.

La primera dama de Sogamoso ha solicitado ayuda de las autoridades, pues según ella, no es la primera vez que golpeada por el alcalde. Mientras que el alcalde cumple los días de incapacidad dados por Medicina Legal.