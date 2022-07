Alcaldía de Bogotá interpuso denuncia penal contra el operador del relleno de Doña Juana

La Alcaldía de Bogotá interpuso una demanda penal contra CGR, operador del relleno de Doña Juana , por que supuestamente no ha cumplido con todos los factores del tratamiento de lixiviados, pero sí estaría cobrando por ese servicio.

En la demanda penal se acusó al operador de tres delitos, peculado, porque se quedaron con $163.000 millones, fraude a resolución judicial y presunto fraude procesal, porque CGR acudió al Tribunal de Cundinamarca a ofrecer información falsa para inducir a error judicial.

El relleno sanitario Doña Juana es la principal obra de ingeniería que tiene Bogotá para la disposición final de los desechos, su presencia es vital para el desarrollo de la ciudad.

Doña Juana se diferencia de un botadero de basuras porque se diseñó para tratar cada uno de los residuos que llegan y que posteriormente se producen después de la disposición final. Estas obras incluyen la adecuación de los suelos, filtros, canales de conducción y planta para el tratamiento de los lixiviados (líquidos que producen los desechos) compactación, coberturas con cal y arcilla, chimeneas subterráneas para que los gases de la masa puedan ser aprovechados y transformados en energía eléctrica, entre otros.

“Este es el caso de abuso y corrupción más grave desde que estoy en la Alcaldía, ningún operador le está haciendo semejante estafa a los bogotanos como CGR…No voy a permitir que esta corrupción y esta estafa contra los bogotanos continúe. Le ruego a la Fiscalía y a la justicia que frene y sancione la estafa de CGR contra los bogotanos”, indicó la mandataria de la capital.

Doña Juana está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, cerca de los barrios Mochuelo Alto y Bajo, en el sur de la capital de la república.

"Los bogotanos no hemos tenido ajustado a derecho ni de garantías hasta el momento. Una decisión de un tribunal, a pesar del incumplimiento de CGR, nos impide poner sanciones a pesar de que tenemos pruebas de que no cumplen...Le ruego a Nicolás Uribe, Presidente de la CCB, que garantice que en la cámara de comercio no hay rosca", agregó López.

Actualmente el relleno es operado por el concesionario Compañía de Gerenciamiento de Residuos (CGR) bajo la supervisión de la interventoría Unión Temporal Inter DJ y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

