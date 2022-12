Asalto de película en edificio inteligente del norte de Bogotá

Un cinematográfico asalto fue perpetrado por un grupo de por lo menos seis delincuentes, que amarraron a dos celadores y golpearon sin misericordia a un empleado que tuvo la mala suerte de salir de trabajar a la madrugada.

“Me empezaron a dar una golpiza bastante fuerte, me pegaron en las costillas, puños, me halaron el pelo. Me metieron al ascensor y con el revolver me pegaron un cachazo en la ceja. En este momento la tengo bastante delicada”, contó la víctima.

Publicidad

El empleado, ya golpeado, fue después llevado al sótano donde estaban amarrados dos vigilantes que estaban de turno.

Luego de forcejar con las ataduras, finalmente los tres lograron liberarse y con cautela subieron al lobby de la edificación donde ya había llegado la Policía.

Al parecer, los ladrones escaparon por el parqueadero e incluso rompieron la talanquera de la salida. El objetivo de la acción criminal era un establecimiento comercial de venta de teléfonos celulares.

Los hechos se registraron en un edificio inteligente ubicado en inmediaciones de la calle 127 con carrera Séptima, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con la versión de uno de los celadores, los delincuentes incluso se llevaron los equipos de grabación y seguridad.

Publicidad

El coronel Jairo Merchán, comandante de la Policía de Usaquén, aseguró que un celador fue suplantado para perpetrar el asalto.

“Lo que manifiestan los vigilantes que estaban de turno, que tan pronto ingresaba esta persona uno de ellos fue a requerirlo y este, supuestamente como vestía el mismo uniforme, se hace pasar por supervisor”, contó el oficial.

Publicidad

Escuche este informe: