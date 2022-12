Atentado en el Andino puede tener relación con otros ocurridos en Bogotá: Alcaldía

Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió en Mañanas al avance de las investigaciones dos días después del atentado en el centro comercial Andino, que dejó tres personas muertas y nueve más heridas.



El secretario de seguridad afirmó que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre los responsables del atentado, pero advirtió que puede estar relacionado con otros ocurridos recientemente en la capital del país.



“No se puede descartar nada, pero hay muchos elementos que muestran que pueden estar relacionados, hay que esperar que la investigación avance, va a ser muy rápido y los resultados van a ser concretos contra estos terroristas”, dijo.



Sobre el supuesto comunicado que está circulando en redes sociales del Movimiento Revolucionario del Pueblo, en el que rechaza el atentado y niega la autoría del mismo, Mejía indicó que es materia de investigación.



“Este grupo ha sido responsable de varios de los atentados que hemos tenido en los últimos meses en Bogotá, la forma cómo escriben estos panfletos es relativamente parecida a lo que hemos encontrado en estos atentados, pero desmentirlos o no ya es materia de la investigación”, puntualizó.



