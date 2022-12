Audios prueban acoso laboral de director de Gestión del Riesgo de Villavicencio

Según la Universidad Libre, en Colombia hubo 1.400 casos de acoso laboral hasta agosto de este año. En muchas ocasiones, las personas no se atreven a denunciar por temor a represalias. Juan Carlos Guzmán Sánchez es el secretario de Gestión del Riesgo de Villavicencio. Fue nombrado en su cargo el 1 de enero de 2016 por el actual alcalde Wilmer Barboza y desde hace varios meses los trabajadores se vienen quejando de una situación de maltrato y acoso laboral que quedó evidenciada en varios audios que fueron grabados en reuniones de Guzmán con sus empleados.

En uno de los audios, Guzmán le dice a un empleado que no entiende cómo estudió cinco años en la universidad y no puede hacer un informe. Pero el tono es humillante.

“Eso no es. Yo necesito un ‘hijueputa’ informe escrito. ¡Qué tan difícil es haber estudiado cinco años en una puta universidad y no poder hacer un informe escrito de lo que usted hace! Un listadito de: hoy cagué, hoy comí, hoy almorcé. Pa’ qué esa mierda. Yo necesito un ‘hijueputa’ informe escrito. O me va a mamar gallo un mes más”, dice.

BLU Radio lo buscó. El funcionario explicó que de 36 empleados de la oficina, 16 pidieron traslado porque no se acomodaron a su forma de trabajar.

Dijo, además, que el año pasado llegó una denuncia anónima por acoso laboral, pero no prosperó.

“No le dieron trámite porque no se supo realmente cuál era la intención o la queja qué fin tenía”, manifestó.

Agregó que sus problemas con los empleados se deben a que, según él, hay muchas personas que se quedan en la casa, no aguantan el ritmo y no entregan actividades. “Muchos se han ido denunciados en la Fiscalía por mí. Esos son los que salen resentidos”, puntualizó.

BLU Radio protege la identidad de los trabajadores. El año pasado estos tramitaron una denuncia formal ante la Personería de Villavicencio, pero lo único que ocurrió fue que el personero fue a la Oficina de Gestión del Riesgo para dar una charla sobre qué era el acoso laboral y por qué debía ofrecerse un mejor trato a los empleados.

Cabe señalar que, hasta ahora, no se conocen comentarios del alcalde de la ciudad.