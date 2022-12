Aumentan las dudas sobre nueva la regulación de bicitaxis y mototaxis en Bogotá

Ya comenzaron los operativos para controlar a los bicitaxis que se están movilizando por las calles de Bogotá.



Según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se trata de vehículos peligrosos que ya han registrado decenas de accidentes en la capital del país, algo que preocupa porque no cuentan con seguros obligatorios y no ha nadie que responda por lo causado.



Saúl Rodríguez, vocero de la Federación Nacional de Bicitaxis de Colombia (Fenalbic), aseguró que llevan 17 años rodando por la ciudad y muchas personas se podrían quedar sin trabajo.



Según el vocero, en días pasados el alcalde les había dicho que se iba a autorizar el motor eléctrico de 500 vatios y pedaleo asistido, pero ahora habla de la prohibición total a los motores.



El 80 % de los bicitaxis que actualmente ruedan en Bogotá tienen motores, aseguró Rodríguez.



“En Bogotá puede haber un 40 % que trabaja con motores eléctricos, otro 40 % con motores de gasolina y otro 20 por ciento que trabaja a pedal (…) es inhumano poner a una persona a trabajar 10-12 horas pedaleando y pedaleando”, añadió.



Cabe recordar que el alcalde Peñalosa explicó que quedan completamente prohibidos todos los bicitaxis que tengan motor.



“Los mototaxis son vehículos peligrosos, ilegales, prohibidos”, dijo el alcalde Peñalosa en las últimas horas.



Finalmente, habló sobre la documentación requerida. Dijo que a un vehículo que no tiene placas, no le dan el SOAT. Además, no se sabe qué tipo de licencia de conducción se requiere.



