Balance de los 100 primeros días de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López

Este lunes en la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un detallado balance de los primeros 100 días de gestión en el cargo.

Uno de los primeros temas fue la solidaridad de muchos bogotanos al momento de donar.

Publicidad

Lea también: Coronavirus en Colombia: 184 nuevos casos, ya son 3.977

También destacó que desde el Distrito se está ayudando a la gente en medio de una emergencia tan difícil como la que está causando el coronavirus.

“Le estamos girando 233.000 pesos a los más necesitados. Donar en tiempos de abundancia es fácil, donar en tiempos de necesidad es generosidad. Muchos de los que donaron tienen incertidumbre pero donaron”, dijo la alcaldesa.

Coronavirus

Publicidad

La emergencia que afronta el país también ha afectado a Bogotá en muchos casos.

Por ejemplo, algo que dejó claro la alcaldesa es que la movilidad va a cambiar este año. Claudia López explicó que se tiene que aprender a vivir este año sin transporte masivo.

Publicidad

“Transporte masivo es tener siete personas por metro cuadrado. Si hacemos eso, llenamos la ciudad de coronavirus. Nos toca aprender a vivir con TranMilenio en 35%. Nos toca incentivar la bicicleta”, explicó la alcaldesa.

La alcaldesa hizo un llamado para que los bogotanos entiendan que hay de compartir el carro particular. López señaló que le ha pedido a MinTransporte que permita avanzar en ese tema. Por ejemplo, uno de los objetivos, es lograr que taxis puedan prestar servicio colectivo.

“Saldremos de esta, cuando haya vacuna. Cruzamos los dedos por eso. Es posible que la tengamos en seis meses o un año. Este va a ser un año difícil. Debemos atender el tema de salud mental, pero este año va a pasar y de esta crisis vamos a salir si nos cuidamos”, afirmó la alcaldesa.

También dejó claro que durante mucho tiempo no se va a volver al colegio. Durante este semestre, al menos, no. La alcaldesa hizo énfasis en que no se necesita, por ahora, construir tantos colegios, sino conectar a la gente para que pueda estudiar desde las casas y permitirles acceder al derecho a la educación.

Publicidad

Protestas y orden público

Publicidad

Según López, ninguna protesta es un problema de orden público y destacó que 9 de cada 10 marchas en Bogotá se hicieron de manera pacífica.

“¿Cómo esperan que los de la Distrital no protesten si les robaron como 11.000 millones. Luchar contra la corrupción no es solo evitar que se roben la plata, sino hacer partícipe a la ciudadanía de toda decisión. Rendir cuentas y estar expuestos a críticas”, explicó.

Mujeres

Sobre la participación de las mujeres en diferentes sectores, la alcaldesa manifestó que continúan los casos de maltrato contra las mujeres por estos días de cuarentena.

Publicidad

“En medio de la pandemia, hacemos encuestas y hemos visto que todos volvieron a la casa y los hombres también tienen tareas, pero el problema es que subió la violencia en las casas”, indicó Claudia.

Ambiente

Publicidad

En la lucha contra contaminación ambiental, la alcaldesa explicó qué medidas ha tomado el Distrito para hacerle frente a la emergencia ambiental en la capital del país.

“En 100 días hemos decretado dos veces emergencia ambiental. Estamos ante una enfermedad que nos ha producido menos de 70 fallecidos. Al año mueren cerca de 2.000 personas por contaminación ambiental y otras 2.000 por accidentes de tránsito”, aseguró.

Sobre cifras, la alcaldesa dijo que en 100 días se ha decretado dos veces emergencia ambiental. “Estamos ante una enfermedad que nos ha producido menos de 70 fallecidos. Al año mueren cerca de 2 mil personas por contaminación ambiental y otras dos mil por accidentes de tránsito”, aseguró.

Seguridad

Publicidad

En materia de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López también entregó detalles de cómo la ciudad logró avances en esa materia.

“El hurto estaba disparado. TransMilenio era un atracadero (…) Antes de la cuarentena bajaron atraco, homicidio, desarticulamos una banda criminal cada tres días”, dijo la alcaldesa.

Publicidad

Claudia López también habló de por lo menos 27 judicializaciones con lo cual, a su juicio, se hace evidencia la lucha contra la inseguridad que por años ha sido uno de los temas más difíciles en la ciudad.