Bebé habría sido quemado con plancha en varias partes de su cuerpo por vecina

El menor se encuentra en el Hospital Simón Bolívar recuperándose de quemaduras de primer y segundo grado en sus muslos, brazos y estómago.



Según el padre de familia, el menor fue quemado con una plancha presuntamente por una vecina.



“Ella en el momento de entregármelo le cambió el pañal rápidamente porque había más evidencias de quemaduras. Me lo entregó rápidamente y cuando llegué al apartamento le quité la ropa y el niño presentaba más quemaduras”, narró el papá de la menor.



Luego de ver las quemaduras, fue a donde la mujer a reclamarle, ella negó los hechos.



“En todo momento dijo que ella no sabía, que en apartamento de ella no tenía plancha, que ella no sabía, que lo había dejado donde otra vecina que también cuidaba niños”, contó el hombre.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició un proceso de restablecimiento de derechos mientras que la Fiscalía asumió la investigación por el caso.