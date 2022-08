Bogotá derrotó su infamia: Claudia López a Miguel Uribe tras levantamiento de suspensión del POT

La alcaldesa Claudia López confirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la medida cautelar que suspendió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá el pasado 14 de junio de 2022, tras una demanda del entonces candidato al Senado y ahora congresista Miguel Uribe.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca revoca por infundada la medida cautelar que había suspendido el POT de Bogotá.



El derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora se respeta!



Sigue el #POTBogotaReverdece! pic.twitter.com/LNZP74fAiq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 25, 2022

En la demanda, Miguel Uribe señalaba que el POT, decretado finalmente por la alcaldesa Claudia López, luego de que no lograra ser aprobado en el Consejo de la ciudad, era inconveniente e ilegítimo, toda vez que no se habían respetado los tiempos que tiene el cabildo para darle trámite y que no se cumplieron, según él, los 90 días que exige la ley para su expedición.

Frente a las medidas cautelares del POT.



La mermelada de Claudia López hizo efecto.



Pierde Bogotá. pic.twitter.com/Iu2ebOVgfA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 25, 2022

El alto tribunal revivió entonces el POT de la Alcaldía de Bogotá, por lo que la alcaldesa destacó en su cuenta de Twitter que el derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora, se respeta.

“Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia”, sentenció la alcaldesa en un trino.

Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador.

Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe.

Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria.

Bogotá derrotó su infamia. https://t.co/L2VrHQhUof — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 25, 2022

