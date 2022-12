Brote de enfermedad diarreica afecta a más de 770 personas en Ipiales

Al menos 770 personas han sido atendidas en centros hospitalarios de Nariño por una emergencia sanitaria presentada en las últimas horas en Ipiales. Autoridades señalan que se trata de un brote de enfermedad diarreica.

Publicidad

En completa incertidumbre continúan autoridades médicas en Ipiales frente a un brote de enfermedad diarreica que ha terminado por afectar a centenares de habitantes de la localidad fronteriza con el Ecuador.

De momento, según manifestó la secretaria de Salud del municipio, Ana María Revelo, no se sabe cuál es el origen del brote.

Publicidad

Le podría interesar: Decretan emergencia sanitaria en Barrancabermeja por relleno sanitario

Publicidad

“Si bien la patología no se está complicando, se resuelve de dos a tres días. El llamado es a que no se auto mediquen porque no sabemos si es un virus o una bacteria”, añadió Revelo.