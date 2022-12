Cancelación de concierto de Marduk no fue por razones religiosas: Alcaldía

La cancelación del concierto de la banda Marduk en Bogotá no obedeció a razones ideológicas o religiosas, según explicó en Mañanas BLU el secretario de Gobierno de la ciudad, Miguel Uribe.



El funcionario dijo que se trata de hacer cumplir la ley, pues el establecimiento no cumplía con las normas exigidas: “Esto no se trata de una posición ideológica o religiosa de la administración. A propósito de la polémica conocimos de un concierto que debió haber sido en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones y nunca lo hizo”.



En ese sentido, el funcionario añadió que, tras las respectivas verificaciones, se encontró que el establecimiento, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 51, no cumplía con los requisitos legales exigidos en la ley 1801.



“Además, unas de las razones más importantes para la inseguridad para los asistentes. No cumplía con la certificación en materia de un eventual incendio o las salidas de emergencia en una eventual calamidad”, añadió.



Sobre la posibilidad de que el concierto se realice en otro lugar, el secretario de Gobierno dejó claro que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud de parte de los organizadores del evento.



“Aquí hay dos situaciones: el sitio al que pretendía venir no cumple con los requisitos legales y, la segunda, el concierto propiamente dicho no cumple con la autorización del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones”, añadió.



El funcionario explicó que este sistema reúne siete entidades, entre los que están: Policía, bomberos, Idiger, Gobierno y salud.



El concierto causó polémica, al punto que el concejal cristiano Marco Fidel Ramírez promovió el boicot de la presentación pues considera que la banda siempre se ha caracterizada por tener letras “anticristianas y satánicas”.