Centros comerciales de Bogotá piden que les quiten restricciones

En una carta abierta, publicada en periódicos de circulación nacional, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, clama a la alcaldesa Claudia López por la eliminación de las restricciones que se decretaron a partir del primero de septiembre a sus negocios.

La Acecolombia dice que las medidas por turnos, tanto en días como en horarios, para la apertura de los centros comerciales, es insostenible para el modelo del negocio. Se han perdido, dice la agremiación, 44.000 empleos en Bogotá por efecto del cierre de estos comercios.

También, que se han cerrado cerca de 1.700 locales definitivamente en la ciudad, y que en agosto, el ritmo de cierre de comercios en estos lugares es de unos 40 locales diarios, por lo que reabrir en septiembre a media marcha agrava la situación.

Según el decreto de la Alcaldía de Bogotá, los centros comerciales pueden estar abiertos todos los días, en especial si cuentan con locales de servicios esenciales (bancos, notarías, farmacias, supermercados, servicios de salud), pero los locales comerciales no esenciales solo pueden abrir de miércoles a domingo con restricción de pico y cédula y en horarios específicos.

Para los comerciantes, este sistema de 4x4 de la ‘nueva realidad’ en Bogotá no les permitirá una reactivación eficiente, pues no es posible pagar arriendos y nóminas completas, cuando en realidad no pueden atender sino de manera parcial a sus clientes.

Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de AceColombia, habló en Mañanas BLU sobre el pedido de los centros comerciales en Bogotá de que les quiten restricciones.

“Le pedimos a la alcaldesa que por favor reconsidere la medida del pico y cédula en los centros comerciales. Hoy está absolutamente frenado todo el mercado por las restricciones", indicó el vocero gremial.

