Cerca de 10.000 camiones con alimentos perecederos no entrarán a Bogotá este martes

Los transportadores de carga, que manejan los vehículos modelo 2010 o anteriores, decidieron dejar de entrar a Bogotá a partir de este martes, por la entrada en vigencia del decreto de la Alcaldía que establece una restricción horaria para que estos vehículos, con capacidad de más de 8.5 toneladas, se muevan por las vías de la capital del país.

Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, indicó que, aunque la decisión no corresponde a todo el gremio y que no sienten el respaldo de sus colegas con motores más nuevos, entran en protesta porque el pico y placa de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche afecta la efectividad a la hora de entregar alimentos perecederos.

“No es muy significativa esta flota de carros nuevos que llega a Bogotá, que no se solidariza con los demás. Ante eso hicimos los análisis y no vale la pena entrar a Bogotá, porque los transportadores no tienen tiempo para moverse y adicionalmente se impone un comparendo por el tema ambiental e inicia una persecución entonces lo mejor es que hasta que la Alcaldía no reverse este decreto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo y a hacer la protesta de no cargar para Bogotá”, dijo García.

Agregó que usan el mismo combustible de los buses de TransMilenio, SITP y de busetas que transitan diariamente en la capital del país por lo cual no se les puede señalar de ser los culpables de la contaminación.

“En estimado son 10.000 vehículos que son los que mueven perecederos, ganado, los que mueven algunas mercancías a comercio. Anunciaron que a partir de mañana el comparendo se hace efectivo, eso significa que quiera o no quiera pues ¿a qué entro? No puedo entrar porque me hacen el comparendo y me sancionan con una multa que entre otras cosas es demasiado generosa”, expresó Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores.

García aseguró que levantarán la protesta cuando se levante el decreto y que asistirán a las mesas de trabajo con el Gobierno y el Distrito para llegar a un acuerdo.

“Mientras tanto dejarán de entrar plátano, yuca, la carne que viene de Arauca, Yopal, Casanare, Florencia. De Boyacá también hay mucho carro que no va a llegar con los productos tradicionales como la papa, verdura, etcétera. Hoy se sintió una merma muy marcada en Corabastos y mañana seguirá por lo mismo”, puntualizó.