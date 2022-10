Cientos de niños indígenas no han podido estudiar este año en el Bajo Cauca

La Organización Indígena de Antioquia declaró emergencia educativa en el Bajo Cauca antioqueño, debido a que 700 menores de Caucasia, Cáceres, El Bagre y Zaragoza no han podido empezar su año escolar porque no se ha realizado un trámite administrativo que sería indispensable.



El consejero indígena Richard Sierra denunció la situación y pidió celeridad en los procesos a la Gobernación de Antioquia, para que no se le vulneren los derechos a los menores.



“Deben agotarse y agilizarse todos los trámites para que los niños gocen de su derecho a la educación”, manifestó.

En un comunicado, la OIA hace también otras denuncias referentes a la violación del derecho a la consulta previa, el incumplimiento en los planes de salvaguarda y exigen atención colectiva a la población indígena víctima del conflicto armado.

Este viernes la Gobernación de Antioquia anunció que firmó el convenio administrativo para la prestación del servicio educativo en los resguardos y así los niños puedan volver a clase.