¡Ciudado dónde deja a sus hijos! Alertan por jardines infantiles ilegales en Bogotá

Autoridades de Bogotá temen que existan incontables lugares en los que se cuiden a menores de edad de forma ilegal, luego de detectar unas 40 guarderías sin requisitos.

Pese a que en las 20 localidades de la ciudad existen jardines y hogares habilitados para la protección de niños y niñas, hay un déficit principalmente en el horario de la noche, que está siendo atendido paulatinamente.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Social del distrito, solo existen 12 jardines infantiles nocturnos con 329 cupos en 8 localidades. En Mártires, donde se encuentra ubicada la zona de tolerancia, se atienden 20 menores, por lo que surge la necesidad de más espacios para la protección.

Sin embargo, el llamado de las autoridades es para que padres de familia utilicen lugares legales. De acuerdo con Carine Pening Gaviria, subsecretaria de la Secretaría Social, existen 13 Centros Amar para niñas, niños y adolescentes que estarían expuestos al trabajo infantil, donde se integra atención en el tiempo en que sus padres se encuentran laborando.

Se agregó que, en el último año, de 1.000 jardines privados registrados en Bogotá, el 78 % de los visitados por el Distrito no tiene documentado e implementado un Plan de Saneamiento Básico y el 59 % no implementa prácticas adecuadas de limpieza y desinfección, mientras que en 59 % de los jardines no se implementan prácticas de control integral de plagas en los posibles sitios de entrada de insectos y roedores.

El llamado se realizó a ubicar espacios legales, tanto privados como públicos, pero que cuenten con todos los requisitos y trayectoria donde se evite de cualquier manera la desprotección de los menores de edad ante