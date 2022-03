Claudia López se felicitó por reportar cero homicidios en Bogotá los días 29, 30 y 31 de febrero

En una publicación hecha por Claudia López en su cuenta oficial de Twitter, la alcaldesa quiso evidenciar que las cifras de homicidios en la capital disminuyeron en los últimos días del mes de febrero, llegando a comparar dichos números con los del confinamiento por la pandemia del COVID-19.

"Febrero cerró con la más baja cifra de homicidio desde 2020 cuando la Ciudad estaba totalmente en cuarentena. El atraco también va a la baja. Los 2 últimos días hubo 0 homicidios. Cuando trabajamos juntos ciudadanía, Policía y Alcaldía con solidaridad colectiva somos imbatibles", escribió en la red social.

En el "Boletín diario de homicidios" de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrat´egicos (OAIEE) se muestra un comparativo entre los diferentes meses del año y el número de asesinatos ocurridos en Bogotá. Sin embargo, la tabla muestra que en febrero de 2022 hubo cero casos los días 29, 30 y 31.

Boletín diario de homicidios en Bogotá Foto: Twitter Claudia López

Este error le costó caro a la alcaldesa, pues entre los comentarios se pueden varios trinos en los que señalan a Claudia de entregar unas cifras basadas en días del año que no existen y, además de eso, compararlos con los del confinamiento.

Uno de ellos fue Juan Pablo Celis, candidato al Senado por el partido Centro Democrático, quien escribió: "Sra. ALCALDESA es obvio que en FEBRERO 30 y 31 no hubo muertes porque NO EXISTEN esas fechas. No sé si es MALA FE o DESCUIDO suyo, tampoco sé cuál es peor!" (sic).

López no se quedó callada y le respondió: "Candidato uribista, la comprensión de lectura le ayudará en el oficio al que aspira. Los dos últimos días son 1 y 2 de Marzo, en ambos hubo cero homicidios en Bogotá. Y en la gráfica de resultados consolidados mensuales se aprecia que febrero 2022 es el más bajo desde abril 2020".

Finalmente, el intercambio de trinos terminó cuando Celis publicó: "Entonces fue MALA FE: los últimos dos días de febrero NO son marzo 1 y 2. Sra. Alcaldesa, hasta cuándo va a culpar a los demás de SUS ERRORES?" (sic).

