Claudia López sobre metro de Bogotá: “Sí importa quién llegue a la Alcaldía y al Concejo”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, subrayó la importancia de la elección de los ciudadanos en las urnas el próximo 29 de octubre porque, según argumentó, de eso dependerá la continuidad o no del proyecto del metro para la ciudad.

“Las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias. Sí importa quién esté en la Alcaldía y quién esté en el Concejo, que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato”, manifestó la alcaldesa, quien en reiteradas oportunidades ha dicho que no deben votar por quien se oponga a la obra.

En ese sentido, la alcaldesa recordó que el único que puede realizar cambios a los contratos de la megaobra es el acalde de la ciudad, ni siquiera el presidente de la República.

“Ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando, en la primera línea del metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”, manifestó López.

Publicidad

En cuanto a la relación entre la primera y la segunda línea del metro, la alcaldesa explicó que son proyectos separados con contratos distintos. A pesar de las discusiones sobre un posible cambio en el diseño de la primera línea, López enfatizó que la ejecución del contrato actual es responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá y que no se modificará a menos que se tome una decisión en las urnas.

La alcaldesa también destacó el compromiso del Gobierno nacional anterior y el actual para financiar el proyecto, resaltando que el 70% de la inversión proviene del Gobierno y el 30% de la Alcaldía de Bogotá. Además, aseguró que los fondos necesarios para la construcción de la segunda línea del metro están garantizados y que el proceso de licitación se llevará a cabo de acuerdo con el cronograma previsto.

Trazado de la segunda línea del metro de Bogotá

Claudia López compartió detalles sobre el avance de la construcción de la segunda línea del metro subterráneo en la capital colombiana. El concurso de licitación internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del metro de Bogotá se puso en marcha el jueves pasado. La alcaldesa López describió el proceso como un logro significativo y destacó que esta segunda línea será subterránea, lo que la diferencia de la primera.

Publicidad

Con una longitud de 15,5 kilómetros, 25 trenes y la capacidad máxima para transportar entre 61,000 y 76,000 personas por hora en cada sentido, la nueva línea unirá las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad, incluyendo el barrio de Chapinero.

La alcaldesa compartió detalles sobre el trazado de la segunda línea, que beneficiará a múltiples localidades en Bogotá. El recorrido subterráneo pasará por Chapinero, Barrios Unidos, y otras zonas clave, proporcionando una solución de transporte limpio y seguro para los habitantes de la ciudad. López también destacó la importancia de que el metro llegue a Suba y Engativá, aliviando los problemas de tráfico y mejorando la movilidad en estas áreas.