Metro de Bogotá, ¿sí o no? Esto dijeron Galán, Bolívar y Oviedo en Meridiano Blu

En debate con Meridiano Blu, Juan Daniel Oviedo , Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán, candidatos a la Alcaldía de Bogotá , respondieron sobre la licitación que hay actualmente en torno al metro de Bogotá. La pregunta si continuarán o no la obra se puso sobre la mesa y cada uno explicó el porqué de su decisión.

¿Seguirá el metro de Bogotá? Esto dijeron los candidatos

Los tres candidatos coincidieron en que sí seguirán con la primera línea del metro de Bogotá que deja la administración de Claudia López. Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudad necesita de esta obra y los ciudadanos están "cansados" de que sigan retrasando el proyecto durante tantos años: "Esa línea es la primera vez que la tenemos contratada, en ejecución y con el 25 %, cambiarla sería un error monumental", dijo.

Mientras que, Gustavo Bolívar, que ya ha sido crítico de la primera línea del metro que se está construyendo en Bogotá al ser elevada, dijo que seguirá con el proyecto "porque le toca", y respetará las decisiones que tomen el presidente Gustavo Petro y Claudia López en el cierre de la administración central.

Modelo a escala de vagón del metro de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

"Con una advertencia muy clara, es un error de 200 años que va a cometer la ciudad. Es un tren hecho para satisfacer los bolsillos de los dueños de los buses, es un tren que va sobre los buses contaminando y emitiendo gases tóxicos hacía arriba donde estarán los pasajeros esperando el metro (...) Lo peor que voy a decir aquí es que vamos a paralizar la Caracas por cuatro-cinco años, es mentira que se va poder movilizar el Transmilenio", puntualizó Bolívar.

No obstante, Oviedo arremetió diciendo que es falso decir que esta obra no está planeada y que es falso que el proyecto vaya a parar la Caracas. "Es una obra que cumplió todos los requisitos, recibió el aval de entidades multilateral y al contrario de esta respuestas, sí lo vamos a hacer, pero no sabemos cómo, lo que sí tenemos claro es que vamos a hacer los planes de desarrollo urbano a lo largo de la primera línea del metro", dijo.

"Bogotá decidirá el futuro del metro", el pensamiento de los tres candidatos

Las diferencias estuvieron sobre la mesa y es que la principal crítica que hay en contra de Gustavo Bolívar, según Oviedo y Galán, es que desde el Pacto Histórico se habla de tumbar la línea del metro que tiene hoy la administración de Claudia López, hecho al que respondió diciendo que no tiene pensado en parar la obra, pero que si se puede mejorar, lo hará.

Respuesta que Galán y Oviedo dijeron que no se puede tomar a la ligera el futuro de la mayor obra que tiene Bogotá, que de parte de ellos como está hoy escrita la licitación seguirá en pie y buscando más mejores para la capital del país, esperando que por fin la capital del país tenga este medio de transporte y dijeron los tres que "será Bogotá la que elija el futuro del metro".