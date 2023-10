“Petro y presidente de China no pueden cambiar nada en el contrato del metro”: Claudia López

La alcaldesa Claudia López dio más detalles de cómo avanzan las obras el metro de Bogotá, que, cabe recordar, ya abrió la licitación internacional para la segunda línea, la cual será subterránea. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la mandataria local insistió en que, a hoy, no se puede cambiar nada de lo que ya se pactó en los contratos.

Según comentó, mientras el alcalde de la ciudad “no acepte cambiar el contrato, no se cambia”. Esto, en respuesta a las varias quejas del presidente Gustavo Petro de modificar los tramos del metro; la alcaldesa recalcó que la decisión la toma ella y “ni la primera línea ni la segunda tienen reversa”.

“Ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando, en la primera línea del metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”, señaló.

López explicó que esta megaobra no se ha parado porque ella no ha permitido que eso suceda, pues fue la "Alcaldía de Bogotá la que firmó el contrato", más "no la Presidencia de la República".

“De manera que sí importa quién esté en la Alcaldía y quién este en el Concejo, que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato”, puntualizó.

“De manera que sí importa quién esté en la Alcaldía y quién este en el Concejo, que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato. Yo lo propuse como candidata y lo dije en estos micrófonos en 2019: ‘Prefiero seguir haciendo la primera línea del metro como está contratada, elevada, y más bien me comprometo a llevar el metro a Suba y Engativá’ y lo hice’”, puntualizó.

Sobre esos cambios al diseño del metro que Petro ha dicho que manifestará en su viaje a China en los próximos días, la alcaldesa Claudia López aseguró que, por más que sea el presidente, los detalles del contrato no le corresponden y seguirá tal y cómo se firmó.

“Es muy importante, pero él no firma el contrato, lo firma la Alcaldía Mayor de Bogotá (…) La propuesta del presidente es parar el contrato actual, demorarnos ocho años más, pagar 12 billones de pesos más, que tendrán que pagar los colombianos de sus impuestos, para que el tramo entre la primera y la 72 sea subterránea porque al presidente no le preocupa que en el sur sea elevado”, sentenció.