Conductor que atropelló a varias personas en Bogotá sería médico psiquiatra; habla Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , se pronunció en Blu Radio sobre un hecho que ha causado indignación en la ciudad: un conductor que agredió a varias personas con su vehículo en inmediaciones del Movistar Arena, un hecho que quedó registrado en video.

Según López, el hombre detrás del volante sería un médico psiquiatra, por lo que pidió a la Fiscalía investigar y, de ser necesario, suspenderle su licencia.

“Yo les agradezco a los ciudadanos, a los medios de comunicación que compartieron el video muy rápidamente. Yo leí instrucciones a la Policía, a la Secretaría de la Movilidad hasta que el señor que huyó y pretendía no responder por sus actos, lo detuvimos, lo capturamos. Este señor además dice que es un médico psiquiatra, imagínese usted, se mantiene loco al volante”, dijo la funcionaria.

La alcaldesa insistió en que alguien que actúa de manera irracional no puede ejercer esa profesión, por lo que pidió que suspendan su licencia: “Una persona que actúa de esta manera irracional, que atropelló a varias personas, les causó lesiones personales, las hubiera podido matar atropellándolas, que estrelló un carro, todo porque no le dieron paso, pues, para saltarse a la fila para entrar a un parqueadero. Es demasiada insensatez, realmente este no es un tema solamente de intolerancia, sino de delitos, de poner en riesgo la vida de otras personas, indicó la alcaldesa.

El hombre, que fue identificado por la Policía como Ricardo Augusto Galvis, de 62 años, embistió a varias personas, causando lesiones personales y daños materiales al chocar con un automóvil.

“El señor se llama Ricardo Augusto Galvis. Él es un padre de familia al cual he estado asistiendo a este evento”, especificó en Mañanas Blu el coronel Wilson Barrios, jefe de la seccional de Tránsito de Bogotá. El oficial quien aclaró que le imputarán cargos por lesiones personales y daño en bien ajeno.